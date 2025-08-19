Выгоранию нашли новое название

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как чувство недооцененности и отсутствие перспектив карьерного роста вызывают у сотрудников постепенную утрату мотивации и вовлеченности в рабочий процесс.

На смену популярному ранее понятию quiet quitting («тихое увольнение») пришло «тихое разрушение», даже «растрескивание» — quiet cracking. Новейшую тенденцию попытались описать эксперты образовательной онлайн-платформы TalentLMS, подобрав ей такое название. Речь идет о выгорании и стагнации, которые приводят к отстраненности и низкой производительности. Исследование компании показало, что 20% сотрудников часто сталкиваются с этим, еще 34% — время от времени. В отличие от тихого увольнения, когда работник очевидно закрывается и не проявляет энтузиазм, «тихий крекинг» виден не сразу. Человек «постепенно погрязает в чувстве недооцененности менеджерами и оторванности от карьерного роста, выполняя работу, которая ему в целом нравится», говорится в статье американского издания Inc.

Период, который получил название «Великое увольнение» (Big Quit), начался как минимум в США примерно в 2021-м: наемные работники поняли, что больше не готовы перерабатывать и смиряться с некомфортными условиями. На фоне высокого спроса на рабочие руки они имели преимущество на рынке труда. Однако, похоже, этот период подошел к концу. Сегодня люди терпят неудовлетворительные условия из-за потребности в стабильном доходе. Им страшно, что на новом месте будет то же самое. Или тревожно решаться на перемены в крайне нестабильное время. Еще и компании постоянно грозят новыми оптимизациями.

Хотя работодателям стоит изучать такие тренды: по данным Gallup, отстраненные сотрудники обходятся мировой экономике в $8,8 трлн в год. Специалисты в сфере трудоустройства призывают компании внимательнее относиться к застрявшим, неуверенным в своем будущем сотрудникам. Эксперты рекомендуют предлагать им возможности роста в виде обучения и развития навыков, а также открыто общаться, вовлекая в рабочие задачи. Нелишним будет проверить, насколько сбалансирована загрузка. Поможет также простая ревизия и признание достижений работника. Казалось бы, совсем немного, но иногда ощущение себя увиденным, замеченным действует магически.

Яна Лубнина