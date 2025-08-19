Четыре проекта ФД «Неометрия» получили награды от департамента строительства Краснодарского края

ЖК «Флора», ЖК «Облака», ЖК «Отражение» и ДОУ «Самшит» ФД «Неометрия» (ключевой актив холдинга — Alias Group) получили дипломы краевого конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства за 2024 год». Конкурс провел департамент строительства Краснодарского края. Дипломы лучшим вручил руководитель департамента строительства Краснодарского края, Игорь Федосов. Он поблагодарил за работу и отметил высокие показатели по темпам и объемам строительства лидеров отрасли.

ДОУ «Самшит», который был возведен в рамках программы комплексного развития территории микрорайона Кудепста, стал победителем в номинации «Лучший реализованный проект строительства социальных объектов». Детский сад на 550 мест стал крупнейшим в Южном федеральном округе. «Самшит» — это масштабное трехэтажное здание с отдельным медицинским блоком, пищеблоком полного цикла, современными музыкальными и физкультурными залами. В ДОУ представлено новейшее интерактивное оборудование и реализуются уникальные образовательные программы для развития цифровых навыков нового поколения W. Этот проект создает принципиально новую среду для дошкольного образования, сочетая комфорт, безопасность и передовые педагогические решения.

ЖК комфорт-класса «Флора», расположенный в Сочи, получил диплом третьей степени в номинации «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов категории "стандартное жилье"». В жилом комплексе семь 12-этажных домов, шесть из которых уже сданы. ФД «Неометрия» возводит «Флору» также по программе комплексного развития территории — построен новый капитальный автомобильный мост через реку Кудепста и участок дороги с двумя полосами движения, проведено масштабное благоустройство набережных по обеим берегам реки.

«Для нас большая честь получить признание на краевом уровне. Все проекты "Неометрии" — это продуманные пространства, которые, соединяя инновации, инфраструктурные и архитектурные решения, создают новую среду для жизни, сохраняя историческое наследие и учитывая особенности локации. Создавая свои проекты, компания "Неометрия" стремится учитывать и развитие всего района. Например, в Кудепсте благодаря проекту "Самшит" появился детский сад нового поколения с цифровыми образовательными программами, а в ЖК "Флора" — обновленная набережная и мост, которые изменили инфраструктуру всего района. Мы и дальше будем развивать территории комплексно, делая ставку на современные технологии и запросы будущего»,— комментирует Елена Плеханова, PR-директор федерального девелопера «Неометрия».

«Данный конкурс проводим каждый год, так как он играет важную роль в популяризации передовых практик, повышении стандартов проектирования и строительства, а также в формировании здоровой конкуренции среди компаний строительного комплекса региона. Конкурс — это не просто награда, а живой диалог между архитектурой, городом и людьми. Мы видим, как строительство перестает быть просто отраслью — оно превращается в инструмент формирования комфортной, безопасной и красивой городской среды»,— поделился руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

ЖК бизнес-класса «Облака» в Новороссийске, также получил диплом третьей степени в номинации «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов». В жилом комплексе четыре 25-этажных дома. Это первый в Новороссийске проект с концепцией двора в стиле «активити-парк», где каждая локация имеет свой сценарий. Для детей организована площадка с мини-городом, а для подростков — активные зоны с батутами, полоса препятствий и зиплайн. Кроме того, в комплексе есть воркаут-зона, локации для занятия йогой и командными видами спорта, беговая дорожка, а также уютные уголки для отдыха, включая беседки с воздушным дизайном.

ЖК комфорт-класса «Отражение» в Краснодаре также отметили дипломом третьей степени в номинации «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов категории «стандартное жилье». Жилой комплекс состоит из четырех корпусов переменной высотности (22-23 этажа), в которых совокупно насчитывается более 1600 квартир. ЖК выгодно отличает собственная закрытая территория с круглосуточной охраной и локация, которая обеспечивает близость к школам и детским садам, магазинам и торговым центрам.

Краевой конкурс на лучший реализованный проект в области строительства ежегодно проводит Департамент строительства Краснодарского края. В нем участвуют самые эффективные и надежные компании региона.

