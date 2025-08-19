Власти Китая смягчат ограничения на количество серий в телесериалах

Национальное управление радио и телевидения Китая (NRTA) готовится ослабить ограничения для производителей телесериалов, пишет The Wall Street Journal.

Согласно заявлению NRTA, речь идет о максимальном допустимом количестве серий драматических телесериалов, а также интервалах между сезонами. В настоящий момент производители сериалов могут выпускать не более 40 серий с интервалом в один год.

Власти Китая также заинтересованы во включении в сетку вещания зарубежных проектов. Кроме того, NRTA планирует поддержать производство документальных и анимационных фильмов.

В марте министр культуры Ольга Любимова сообщила, что Россия и Китай займутся совместным производством фильмов, которые «будут отличаться качественным высокохудожественным содержанием».