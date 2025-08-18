Западный обход Орла могут закончить в 2026 году

Ремонт на западном обходе Орла может быть завершен на год раньше, сообщил в прямом эфире губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Мы договорились с подрядчиком и с руководством Росавтодора, что не к 2027-му, а к 2026-му году поставлена задача завершить работы ускоренными темпами»,— пояснил глава региона и сообщил, что сейчас на месте ведутся земляные работы, укрепление грунтов и возведение 13 мостов. Задействовано 350 рабочих и 56 единиц техники.

Проектом предусмотрено возведение 13 искусственных сооружений: путепроводов и мостов. Четырехполосная трасса общей протяженностью более 16 км соединит федеральные дороги М-2 «Крым» и Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь.

Западный обход Орла пытаются построить уже не первый год. Изначально работы планировала провести Русская холдинговая компания (РХК). Компания рассчитывала создать 15 км платной дороги за 3,2 млрд руб. Однако в 2021 году Андрей Клычков заявил, что РХК не выполнила свои обязательства, и власти расторгли соглашение с подрядчиком. В конце прошлого года торги на право обновить один из участков обхода Орла выиграло московское АО «Дорожно-строительная компания "Автобан"». Компания обошла одного участника конкурса, не снижая начальную цену подряда в 15,5 млрд руб.

Ульяна Ларионова