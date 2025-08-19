Дело бывших топ-менеджеров челябинского радиозавода «Полет» вернули прокурору

Центральный районный суд Челябинска вернул прокурору уголовное дело экс-гендиректора радиозавода «Полет» Александра Нестерова и бывшего коммерческого директора предприятия Андрея Белимова, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе суда.

«Обвинительное заключение составлено с нарушением. По ст. 237 УПК РФ дело возвращают прокурору»,— отметили в пресс-службе.

Александр Нестеров был задержан в ноябре 2023 года сотрудниками ФСБ РФ в Москве, а Андрей Белимов — в Санкт-Петербурге. Источник в правоохранительных органах тогда сообщал «Ъ-Южный Урал», что обвинения связаны с тем, что бывшие руководители радиозавода «Полет» приняли и оплатили фактически невыполненные работы в рамках государственного оборонного заказа. Подробности не раскрываются, но известно, что сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 100 млн руб.

Центральный районный суд Челябинска отправил бывших топ-менеджеров радиозавода в СИЗО. В ноябре прошлого года их выпустили и отправили под домашний арест.