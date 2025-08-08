СКР выясняет причины необеспечения медизделиями больных детей в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению СКР по Ульяновской области провести проверку в связи с обращениями жителей региона, сообщивших о ненадлежащем медицинском обеспечении детей-инвалидов в Ульяновской области.

Ведомство отмечает, что в регионе «на протяжении нескольких месяцев несовершеннолетним, страдающим сахарным диабетом, не предоставляются медицинские изделия», «многочисленные обращения родителей в компетентные органы результатов не принесли».

Накануне в сообществе «Диамамы» соцсети «ВКонтакте» было размещено обращение к правительству РФ, Генпрокуратуре, СУ СКР и региональному минздраву, в котором сообщалось о «критической ситуации», сложившейся с обеспечением детей-диабетиков специальными датчиками системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Такой датчик крепится на теле и обеспечивает непрерывный контроль глюкозы. По данным маркетплейсов, стоимость датчика, рассчитанного на две недели работы, в зависимости от комплектации — от 5 тыс. руб. до 9 тыс. руб.

Родители сообщают, что в 2025 году в регионе на 450 больных детей закуплено только 1010 датчиков НМГ — этого хватило только на один месяц. Родители полагают, что чиновники регионального минздрава либо неправильно рассчитывают потребность, либо проводят закупки несвоевременно, либо намеренно занижают объемы.

Они отмечают, что в других регионах по подобным случаям уже возбуждены уголовные дела.

На направленный в четверг запрос «Ъ-Волга» региональный минздрав не ответил.

Александр Бастрыкин поручил СУ СКР по итогам процессуальной проверки представить доклад о принятом решении.

Андрей Васильев, Ульяновск