Десятиклассника из Центральной Азии подозревают в двойном поджоге в Ленобласти

Гражданина одного из государств Центральной Азии задержали по подозрению в поджоге автомобиля и электросамоката во Всеволожске. Фигуранту 16 лет, он учится в десятом классе, уточнили в пресс-службе управления полиции по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о возгорании автомобиля вблизи дома 1 по Народной улице во Всеволожске поступило 5 августа в 01:39. Прибывшие на место сотрудники ППС обнаружили на месте выгоревший каршеринговый Chery Tiggo 7 Pro и кикшеринговый самокат.

Материальный ущерб от пожара превысил 1,3 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ст. 167 УК).

Накануне, 18 августа, у дома 14 по Железнодорожной улице в поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленобласти правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 16-летний гражданин одной из центрально-азиатских стран, учащийся в десятом классе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге диверсанта приговорили к 8 годам за попытку поджога электроподстанции.

Артемий Чулков