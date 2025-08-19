На улицах Ленина и Советской в Ижевске осенью высадят новые деревья

Осенью в Ижевске пройдет озеленение ул. Ленина и Советской в рамках городского комплексного плана по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

На ул. Ленина аварийные тополя заменят на шаровидные и кустовые ивы, спиреи и многолетние цветы в вазонах-контейнерах. Работы планируется завершить до конца октября.

На ул. Советской зеленые зоны организуют на участках от ул. Красноармейской до ул. Свободы, от ул. Коммунаров до бульвара Гоголя и около памятника Иосифу Наговицыну. Здесь высадят мелколистные липы, дерен белый и кизильник блестящий.

Напомним, в августе 2024 года на ул. Ленина вырубили 68 тополей, которые «уже не выполняли свою защитную функцию»: указывалось, что деревья были поражены тлей, насчитывалось множество больных насаждений, способных «рухнуть в любой момент». По словам главы города Дмитрия Чистякова, всего на участке ул. Ленина между ул. Карла Маркса и ул. Удмуртской будет высажено 60 крупномерных ясеней. 33 из них высадили осенью 2024 года. 11 ясеней не прижились — деревья убрали, чтобы сохранить «эстетический вид улицы».