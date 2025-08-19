ФСБ: житель ЛНР планировал взорвать высокопоставленного военного РФ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали жителя Антрацита, который по заданию украинских спецслужб планировал убить российского военнослужащего. Об этом заявили ТАСС в УФСБ по региону.

В пресс-релизе говорится, что мужчина по заданию Службы безопасности Украины изготавливал взрывные устройства, а также передавал украинским спецслужбам данные о местоположении подразделений Вооруженных сил РФ.

На опубликованном видео задержанный мужчина заявил, что ему поручили подорвать высокопоставленного военнослужащего российской армии. Сообщается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».