Зеленский заявил, что работа над гарантиями безопасности для Украины уже идет

Страны Европы и Украина начали предметно прорабатывать гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, стороны будут работать над этим вопросом сегодня в ходе контактов на разных уровнях. Ожидаются рабочие встречи европейских лидеров и советников по безопасности.

«Мы уже работаем над конкретным содержанием гарантий безопасности»,— написал украинский лидер в соцсети X.

Вчера глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что назначил на сегодня, 19 августа, видеоконференцию Европейского совета, чтобы проинформировать лидеров ЕС о результатах переговоров в Вашингтоне. Кроме того, сегодня должна состояться встреча «коалиции желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона, на которой будет обсуждаться тема гарантий.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на источники, что целевую группу по разработке гарантий безопасности для Украины возглавит госсекретарь США Марко Рубио. По информации источников, в состав группы войдут советники по нацбезопасности и представители НАТО, а США будут играть «координирующую» роль в процессе обсуждения.

18 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Открывая встречу, Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент есть «разумные шансы» положить конец конфликту на Украине. Он также сказал, что США намерены предоставить Украине «очень серьезную защиту» в рамках будущего урегулирования. Затем прошла встреча в расширенном составе с европейскими лидерами. После нее Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину.

Анастасия Домбицкая