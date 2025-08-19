Законодателей в Техасе поместили под надзор, чтобы они не сбегали с голосований

Республиканцы в Палате представителей Техаса заставили демократов подписать «разрешительные бланки», которые помещают законодателей от Демократической партии под круглосуточное наблюдение. Этот шаг должен гарантировать проведение голосования по переделу избирательных округов штата, сообщает Associated Press.

Республиканская партия, готовясь к промежуточным выборам 2026 года, начала масштабную кампанию по перекройке избирательных округов штатов таким образом, чтобы это принесло ей дополнительные мандаты. Первым штатом, где они попытались применить эту тактику, стал Техас. Однако накануне решающего голосования по переделу избирательных округов сенаторы от Демократической партии просто сбежали из штата.

Губернатор Техаса Грег Эбботт попытался вернуть сбежавших силой, приказав местным силам правопорядка определять местонахождение парламентариев и арестовывать их. Те накануне все же вернулись в Техас и выразили готовность участвовать в голосовании, чтобы избежать наказания. Но республиканцы все же решили подстраховаться и поместили демократов под круглосуточное наблюдение Департамента общественной безопасности штата. Как отмечает AP, один из членов Демократической партии отказался подписывать согласие на надзор и вместо этого остался ночевать в здании Палаты представителей Техаса.

Кирилл Сарханянц