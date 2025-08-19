В Москве появилась улица имени погибшего командующего РХБЗ Кириллова

В Нижегородском районе Москвы (ЮВАО) появилась улица в память о бывшем начальнике войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоре Кириллове. Он погиб в прошлом году в результате теракта.

В церемонии открытия топонима приняли участие члены семьи и сослуживцы, а также представители оборонных предприятий. «Под эгидой Игоря Анатольевича обеспечивалась РХБ безопасность нашей страны... Он очень многое сделал в непростые времена пандемии, когда под его руководством была создана и применена новая вакцина от коронавируса COVID-19»,— сказал начальник войск РХБ защиты Алексей Ртищев (цитата по ТАСС). На улице установлена памятная табличка.

Теракт, жертвами которого стали господин Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов, был совершен 17 декабря 2024 года на юго-востоке столицы. Взрывное устройство заложили в самокат, стоявший рядом с домом генерал-лейтенанта. Когда военнослужащие выходили из подъезда, бомбу привели в действие. Оба погибли на месте.

Предполагаемого исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова задержали и отправили под арест. На допросе он сказал, что заложил взрывчатку по заданию СБУ.

Подробности — в материале «Ъ» «В убийстве генерала обвинили хулигана и грабителя».