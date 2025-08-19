Новый роман Пелевина выйдет осенью

Издательство «Эксмо» осенью выпустит новый роман писателя Виктора Пелевина. Название книги и сюжета раскроют позже, сообщила пресс-служба издательства.

«Рукопись уже сдана, книга появится в продаже во всех книжных магазинах страны и на маркетплейсах до конца 2025 года»,— сказано в пресс-релизе. Произведение также будет доступно в аудио и в электронной версии в «Яндекс книгах» и в формате поштучной покупки книги на «Литрес».

Виктор Пелевин считается одним из наиболее популярных современных российских писателей. Его дебютной книгой стал сборник рассказов «Синий фонарь» (1991 год), за который он получил Малую Букеровскую премию. Он не появлялся на публике уже более 20 лет. Последний раз писателя видели на литературном симпозиуме в Токио в 2001 году.

В числе известных произведений автора — «Чапаев и пустота» (1996) и «Generation П» (1999). В октябре 2024 года вышел его 21-й роман — «Круть». В концу года он попал в лидеры «Яндекс Книг» в категории «Проза».

