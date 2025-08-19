Лавров: США искренне хотят достичь долгосрочного мира на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите на Аляске было видно желание президента США Дональда Трампа добиться долгосрочного мира на Украине. Атмосферу на переговорах лидеров РФ и США он назвал «очень хорошей».
«Было видно, что глава США и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным, в отличие от европейцев, которые на тот момент твердили на каждом углу, что только прекращение огня, и после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие»,— сказал Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24».
В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, главной темой которых был российско-украинский конфликт, продлились 2 часа 45 минут. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. При этом окончательных договоренностей по Украине достигнуто не было, подчеркнул господин Трамп.
