Еще 15 компаний признали потерпевшими по делу основателя «Русагро»

15 компаний и ИП признаны потерпевшими по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в отношении основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Согласно им, срок следствия продлен до 25 ноября.

В числе признанных потерпевшими — общества с ограниченной ответственностью «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», «Сингента», «Борма», «Отава», «Росток», «Синко трейд», СП «Романовка», СХП «Залесье», СХП «Кармала», СХП «Лозовское», СХП «Раздольное», СХП «Семеновское», СХП «Степное», СХП «Чесноковское», а также ИП Глава КФХ Агамирян С. Г.

До этого потерпевшими по делу также признали в том числе кипрскую «Солпро» (Solpro Investments LTD; учредитель холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова) и сам господин Буров.

Господа Мошкович и Басов были арестованы в конце марта. Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление Владислава Бурова. Он обвинил управленцев «Русагро» в том, что те убедили его продать 85% акций Solpro Investment Ltd. В обмен на продажу господину Бурову, по его словам, были ложно обещаны инвестиции. В мае Вадиму Мошковичу было предъявлено еще одно обвинение. Следствие заподозрило его в даче взятки бывшему замглавы Тамбовской области Сергею Иванову.

