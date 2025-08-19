В Татарстане за 10 лет благоустроили 450 общественных территорий за 28,1 млрд рублей
За последние десять лет в Татарстане благоустроили около 450 общественных пространств, вложив 28,1 млрд руб. из федерального и республиканского бюджетов. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин на брифинге.
Также с 2020 года в Татарстане реализуется программа «Наш двор». В рамках этой программы благоустроили 5,8 тыс. дворов, потратив 54 млрд руб. В ближайшие годы планируется завершить еще 812 проектов в жилых кварталах.
Дамир Шайдуллин отметил, что проекты из Татарстана включены в Федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства.
Всего в 2025 году в Татарстане планируют благоустроить 51 общественное пространство по программе «Формирование комфортной городской среды». На эти работы выделят более 1,7 млрд руб., из которых почти 244 млн руб. поступят из республиканского бюджета.