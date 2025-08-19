В Татарстане за 10 лет благоустроили 450 общественных территорий за 28,1 млрд рублей

За последние десять лет в Татарстане благоустроили около 450 общественных пространств, вложив 28,1 млрд руб. из федерального и республиканского бюджетов. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин на брифинге.

Также с 2020 года в Татарстане реализуется программа «Наш двор». В рамках этой программы благоустроили 5,8 тыс. дворов, потратив 54 млрд руб. В ближайшие годы планируется завершить еще 812 проектов в жилых кварталах.

Дамир Шайдуллин отметил, что проекты из Татарстана включены в Федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства.

Всего в 2025 году в Татарстане планируют благоустроить 51 общественное пространство по программе «Формирование комфортной городской среды». На эти работы выделят более 1,7 млрд руб., из которых почти 244 млн руб. поступят из республиканского бюджета.

Влас Северин