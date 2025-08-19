«Галатасарай» готовит предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Кисляка

Стамбульский футбольный клуб «Галатасарай» заинтересован в приобретении полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка. Об этом сообщает турецкая спортивная газета Fotomac.

По данным источника, руководство «Галатасарая» готовит официальное предложение по игроку, и «ожидается, что ситуация прояснится в ближайшее время». Fotomac пишет, что 20-летний Кисляк привлек тренерский штаб турецкой команды «сбалансированным стилем игры и зрелым поведением на поле».

Матвей Кисляк является воспитанником ЦСКА. За команду он провел 50 матчей в различных турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. В составе клуба полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кисляка в €8 млн.

Таисия Орлова