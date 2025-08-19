За десять лет петербуржец обманом получил свыше 1,4 млн рублей социальных выплат

Полицейские задержали петербуржца, получившего более 1,4 млн рублей с помощью мошенничества с социальными выплатами, преступная схема действовала десять лет. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что 65-летний житель Санкт-Петербурга совместно с неизвестными лицами предоставил с 2015 по 2017 годы в бюро медико-социальной экспертизы подложные медицинские документы, на основании которых получил вторую группу инвалидности.

Злоумышленник оформил пенсию и ежемесячные социальные выплаты по инвалидности, которые получал в последующие годы. В результате на его счет было незаконно перечислено свыше 1,4 млн рублей, которыми тот распорядился по своему усмотрению.

Против петербуржца возбуждено дело по факту мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК). Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают иных причастных лиц.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что врача-хирурга заподозрили в обмане пенсионерки из Петербурга на 600 тыс. рублей.

Артемий Чулков