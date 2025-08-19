Умер хоккейный тренер Константин Полозов

Тренер Константин Полозов умер от онкологического заболевания на 60-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Торос».

С 2015 по 2016 год Константин Полозов тренировал нефтекамский «Торос». Под его руководством команда завоевала Кубок Братины (нынешнее название — Кубок Петрова), обыграв в финальной серии «Ижсталь».

Полозов был воспитанником уфимского хоккея, на протяжении 15 сезонов выступал за «Салават Юлаев», с которым стал трехкратным призером чемпионата России. После завершения карьеры игрока он работал в системе клуба. Кроме «Тороса» также возглавлял команды «Толпар» и «Батыр» из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Таисия Орлова