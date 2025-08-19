Сотрудники ФСБ переоделись дворниками для задержания мигранта

В Глазове в Удмуртии сотрудники Федеральной службы безопасности переоделись дворниками, чтобы задержать мигранта из Центральной Азии. Его подозревают в подготовке поджога поезда и оправдании теракта в «Крокус Сити Холле».

На видео, которое опубликовал Центр общественных связей ФСБ, показано, как переодетые сотрудники ФСБ на улице задерживают подозреваемого. Далее оперативники ведут мужчину в наручниках к автомобилю.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела о подготовке к теракту и оправдании терроризма в интернете. Мужчина отправлен в СИЗО. Других подробностей ЦОС ФСБ не привела.