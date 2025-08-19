Со школы на Урале взыскали 100 тыс. рублей за избиение ученика одноклассниками

В Новоуральске (Свердловская область) прокуратура через суд добилась компенсации морального вреда для школьника, пострадавшего от насилия со стороны одноклассников. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, школа №40 должна выплатить потерпевшему 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что инцидент произошел в конце апреля в раздевалке перед уроком физкультуры. Ученики девятого класса повалили на пол своего одноклассника, и чтобы он не сопротивлялся, стали его душить, а также начали снимать с него обувь и одежду. Пострадавший школьник испытал физическую боль и унижение. Из-за этого он пропустил выпускной вечер и был вынужден обратиться к психологу.

Прокуратура подала иск в Новоуральский городской суд, потребовав со школы компенсации морального вреда пострадавшему. Решение суда в силу не вступило.

Напомним, в прошлом году городской суд Качканара (Свердловская область) обязал взыскать более 100 тыс. руб. за моральный вред с семьи мальчика, который избил одноклассницу, в пользу ее мамы.

Ирина Пичурина