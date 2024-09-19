Суд обязал выплатить более 100 тыс. рублей матери избитой девочки в Качканаре

Городской суд Качканара обязал взыскать более 100 тыс. руб. за моральный вред с семьи мальчика, который избил одноклассницу, в пользу ее мамы, сообщили в Свердловском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Суд установил, что в декабре 2023 года в одной из школ Качканара произошла драка между учениками шестого класса: девочка сказала однокласснику, что учитель поставил ему двойку из-за того, что он сбежал с урока. В гардеробе между ними завязался конфликт, который продолжился на улице на глазах одноклассников: мальчик повалил ее на снег, сел сверху и нанес несколько пощечин, а затем встал и пару раз пнул. Девочка позвонила папе, сообщила о произошедшем, он отвез ее в больницу. Там у нее диагностировали ссадины и кровоподтеки на лице, а также сотрясение головного мозга — из-за этого она около месяца не ходила в школу и восстанавливалась дома, из-за чего отстала от учебы. Из-за пережитого стресса она часто плакала и просила перевести ее в другую школу.

Возбуждать дело об административном правонарушении после проверки полицией не стали, так как нарушитель является малолетним. Мама школьницы подала иск в суд Качканара к матери мальчика, в котором, помимо компенсации за моральный вред, просила возместить 1599 руб. за лечение и 3,5 тыс. руб. расходов на услуги представителя. В качестве соответчика суд привлек к делу школу, так как конфликт произошел на ее территории. Требования мамы девочки были удовлетворены в полном объеме — с ответчиков взыскали по 52549 руб. Мама одноклассника обжаловала решение суда, указав, что девочка сама стала зачинщиком конфликта, а всю ответственность за произошедшее должна нести школа, но облсуд оставил решение без изменения.

Ранее Верхнепышминский городской суд отправил под домашний арест 15-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство своей 12-летней знакомой. По версии следствия, школьник напал на девочку с камнем, когда она возвращалась домой с прогулки.

Ирина Пичурина