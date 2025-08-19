Bloomberg: правительство США может стать крупнейшим акционером Intel

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность покупки 10% акционерного капитала Intel. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg. При текущей рыночной стоимости бумаг Intel доля в 10% оценивается примерно в $10,5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / File Photo / Reuters Фото: Mike Blake / File Photo / Reuters

Сделка может быть оформлена в виде конвертации долговых обязательств Intel перед правительством в акции. В рамках закона о чипах и науке компания должна была получить от государства $10,9 млрд в виде грантов и еще до $11 млрд в виде кредитов.

Intel уже не первый год испытывает серьезные финансовые проблемы. В прошлом месяце производитель отчитался о почти двукратном росте убытков по итогам квартала — с $1,6 млрд до $2,9 млрд. Вместе с тем компания сообщила о сокращении штата сотрудников почти на треть по сравнению с 2024 годом.

Ранее тайваньский новостной портал mnews.tw сообщал, что президент США заинтересован в продаже Intel. По данным издания, господин Трамп предложил TSMC приобрести 49% акций Intel и вложить в американскую экономику $400 млрд.

Тем временем сегодня о покупке доли в Intel объявил японский телекоммуникационный холдинг Softbank. Компания заплатит за каждую акцию американского производителя микрочипов $23, что чуть ниже их текущей рыночной стоимости. В целом сделка обойдется Softbank в $2 млрд.

Кирилл Сарханянц