Первая ракетка мира Янник Синнер снялся с финала «мастерса» в Цинциннати

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер отказался от продолжения финального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «мастерс» в Цинциннати. Победителем соревнований стал вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Синнер, выигравший турнир в прошлом году, снялся из-за плохого самочувствия. При счете 0:5 ему понадобилась помощь физиотерапевта. После общения с медицинским персоналом итальянец объявил судье, что не может продолжать встречу, так как плохо видит мяч.

Для Карлоса Алькараса этот титул стал 6-м в сезоне и 22-м в карьере. Призовой фонд «мастерса» в Цинциннати составил почти $9,2 млн.

Портал Sky Sport сообщил, что Янник Синнер отказался от участия в миксте на Открытом чемпионате США (US Open). В первом раунде он в паре с чешкой Катериной Синяковой должен был сыграть против Белинды Бенчич (Швейцария) и Александра Зверева (Германия).

Таисия Орлова