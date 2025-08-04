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4 тысячи тонн рапсового масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года

4 тыс. т рапсового масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии. 25 июля специалисты управления проконтролировали отправку 285 т рапсового масла.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Напомним, 4,86 тыс. т молочной продукции вывезли из Удмуртии в Китай, Египет, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан и Бангладеш с начала года. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.