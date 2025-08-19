Следствие возбудило дело после гибели мальчика в водоеме под Саратовом

Пугачевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Саратовской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) по факту гибели 13-летнего мальчика в водоеме. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Напомним, трагедия произошла утром накануне, 18 августа, в водоеме реки Камелик села Малая Тарамовка Пугачевского района. Мальчик рыбачил на одной резиновой лодке, его отчим — на другой. В какой-то момент ребенок выпал из лодки и утонул.

Следствие изучило место происшествия, предстоит провести судебные экспертизы. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов