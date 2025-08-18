Под Саратовом во время рыбалки утонул мальчик, следствие проводит проверку

Пугачевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Саратовской области приступил к процессуальной проверке по факту гибели 13-летнего мальчика в водоеме Пугачевского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, трагедия произошла утром сегодня, 18 августа, в водоеме реки Камелик села Малая Тарамовка. Там 13-летний мальчик вместе с отчимом рыбачил на лодке и в какой-то момент выпал из нее и утонул. Спасатели нашли тело подростка.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Специалисты не выявили на теле признаков насильственной смерти.

Павел Фролов