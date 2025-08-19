Град в Ульяновске повредил 114 автомобилей

Прошедший в понедельник около 17 часов вечера Ульяновске ливень с градом вызвал 32 инцидента, сообщила во вторник пресс-служба администрации Ульяновска.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации Управления гражданской защиты Ульяновска, на территории города упало 12 деревьев, зафиксировано четыре факта обрыва проводов, поступило 114 сообщений о поврежденных градом автомобилях.

Как сообщали очевидцы, градины достигали размера с куриное яйцо. Основное количество поврежденных автомобилей было зафиксировано в Новом городе Заволжского района Ульяновска, особенно много — на автостоянке около самолетостроительного завода «Авиастар». Автомобили получили глубокие вмятины на крышах и капотах, у многих машин разбиты стекла. Сообщалось также о разбитых стеклах, в том числе — в здании Центральной городской клинической больницы Ульяновска. В Новом городе около Дома быта градиной убило ворону.

Андрей Васильев, Ульяновск