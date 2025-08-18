На Ульяновскую область обрушились мощный град и гроза
Днем 18 августа в Ульяновске и окрестностях выпал крупный град. Очевидцы сообщают о поврежденных автомобилях и разбитых окнах, в том числе в здании центральной городской больницы.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Некоторые градины достигали размера куриного яйца. О пострадавших в результате стихии не сообщается.
Синоптики заранее предупреждали население о непогоде. Глава Ульяновска поручил привести все предприятия жизнеобеспечения в режим повышенной готовности.