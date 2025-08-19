Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал итоги саммита в Вашингтоне. По его мнению, сторонники Украины из числа европейских стран потерпели поражение.

«Антироссийская милитаристская "коалиция желающих" не смогла переиграть президента США на его поле, — заявил господин Медведев в X. — Европа благодарила его и подлизывалась».

По мнению Дмитрия Медведева, остается один вопрос: что скажет президент Украины Владимир Зеленский о гарантиях безопасности для своей страны и ее территориях, когда снова наденет «зеленую военную форму».

