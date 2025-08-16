Водитель Mitsubishi погиб при наезде на опору железнодорожного моста в Отрадном

Mitsubishi Lancer въехал в опору железнодорожного моста в Отрадном. В результате аварии погиб водитель иномарки, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Погибший следовал по Кирпичной улице поздним вечером 15 августа. Водитель не справился с управлением и столкнулся с опорой железнодорожного моста. Он погиб на месте, пассажира Mitsubishi госпитализировали.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Татьяна Титаева