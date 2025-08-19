НПФ заработали россиянам 20% по программе долгосрочных сбережений

По итогам первого полугодия доходность по программе долгосрочных сбережений (ПДС) составила 20–21% годовых. Это следует из опроса и изучения результатов 16 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), передает «РБК Инвестиции». В НПФ предупредили, что это промежуточные данные, и итоговая доходность может измениться.

На середину августа в реестре операторов ПДС включены 35 из 38 негосударственных пенсионных фондов, которые имеют лицензию на формирование долгосрочных сбережений. По запросу «РБК Инвестиций» 16 из них раскрыли предварительные результаты по программе долгосрочных сбережений: «Ренессанс накопления», «НПФ ПСБ», «Социум», «Национальный», «Альфа», «Т-Пенсия», «Газфонд пенсионные накопления», «Сургутнефтегаз», «ВТБ Пенсионный фонд», «Будущее». Последний, НПФ «Будущее», показал валовую доходность с учетом присоединяемых к нему шести фондов (МНПФ «Большой», НПФ «Достойное Будущее», НПФ «Перспектива», НПФ «Федерация», «НПФ «Телеком-Союз», «НПФ «Оборонно-промышленный фонд имени В. В. Ливанова» (НПФ «ОПФ»).

Перечисленные НПФ заработали за шесть месяцев без учета вознаграждения фонда от 17,12% до 26,7% годовых. Доходность по ПДС превысила инфляцию — за полгода она составила 3,8%. По оценкам Минэкономики, с начала года индекс потребительских цен вырос на 4,2%, а в годовом выражении замедлился с 8,77% до 8,55%.

По данным Центробанка, количество участников программы долгосрочных сбережений на 30 июня превысило 5,4 млн человек, а общий объем привлеченных средств на счетах — 414 млрд руб. Количество новых клиентов, заключивших договор по ПДС, ежемесячно увеличивалось на 300–500 тыс. человек, а сумма вложенных средств — на 30 млрд руб. За год количество участников программы возросло почти в восемь раз, а объем привлеченных средств — почти в 13 раз.

