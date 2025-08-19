Ярославская область заняла 46-е место в РФ по уровню высоких зарплат

Ярославская область оказалась на 46-м месте среди всех регионов России по уровню зарплат. Рейтинг публикуют «РИА Новости».

Доля работников с зарплатой выше среднего по стране в регионе составляет 21,8%. При этом доля работников с зарплатой выше двух средних по стране в области составляет 3,2%.

Лидерами среди субъектов страны стали Ямало-Ненецкий (66,5% и 22,6% соответственно), Чукотский (55,1%; 18,2%) и Ханты-Мансийский (52,7%; 11,6%) автономные округа. В 2024 году средняя зарплата по стране составила 88 тыс. руб., к апрелю 2025 года средняя зарплата выросла до 97,4 тыс. руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что среднемесячная зарплата работников крупных и средних организаций Ярославля в 2024 году составила 76,7 тыс. рублей

Доля работников с зарплатой выше средней по стране является оценкой «РИА Рейтинг» на основе данных официальной статистики за 2024 и 2025 годы. Расчеты базировались на данных о среднемесячной заработной плате крупных и средних предприятий (без учета малого бизнеса).

Алла Чижова