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В Ярославле средняя зарплата за год выросла на 17,8%

Среднемесячная зарплата работников крупных и средних организаций Ярославля в 2024 году составила 76,7 тыс. рублей, что на 17,8% больше, чем в прошлом году, об этом говорится в материалах к отчету мэра города со ссылкой на Ярославльстат.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Самая высокая зарплата зафиксирована в сфере спорта, отдыха и развлечений — 189,5 тыс. рублей. Самая низкая — в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, а также изделий из соломки и материалов для плетения, где средний доход составил 21,4 тыс. рублей.

На 1 января 2025 года в Ярославле не было просроченной задолженности по зарплате среди организаций, не относящихся к малому бизнесу.

Антон Голицын

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