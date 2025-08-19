Главе СКР доложат о расследовании отравления в детском лагере в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о расследовании отравления воспитанников детского лагеря, сообщает Информационный центр СКР.

17 августа из оздоровительного лагеря «Патриот», расположенного в Стерлибашевском районе, в инфекционный центр Стерлитамака доставили 25 человек, в том числе 23 детей, с признаками пищевого отравления.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», по данным эпидемиологов, причиной вспышки стала норовирусная инфекция, выявленная у работника пищеблока лагеря.

