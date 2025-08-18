В лагере «Патриот» в Башкирии обнаружили норовирусную инфекцию

По предварительным результатам эпидемиологического расследования, дети в лагере «Патриот» подхватили норовирусную инфекцию, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии.

Результаты ПЦР выявили инфекцию в анализах работника пищеблока, что могло послужить заражению детей, отмечается в сообщении.

Как сообщал в Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, в инфекционный центр Стерлитамака поступили 25 человек — 22 ребенка и трое вожатых детского лагеря Стерлибашевского района. Девять человек отпустили домой, 16 госпитализировали.

Стерлитамакский межрайонный следственный отдел возбудил по факту массового отравления детей и взрослых в детском оздоровительном лагере уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Майя Иванова