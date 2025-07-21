Опубликовано расписание матчей хоккейного клуба «Ижсталь» на сезон 2025/2026

Опубликовано расписание матчей ижевского хоккейного клуба «Ижсталь» на сезон 2025/2026. Серию удмуртские хоккеисты начнут на выезде. Первый матч состоится 2 сентября против клуба «Торос» из Нефтекамска. Домашние матчи «сталеваров» начнутся с 18 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Напомним, ХК «Ижсталь» закончил прошлый сезон ВХЛ на 31-й строчке. 14 июня хоккейный клуб покинули 11 игроков, их контракты завершены. Ранее коллектив «сталеваров» принял не менее девяти новых хоккеистов. Среди них 27-летний голкипер Андрей Сковронский и защитник Иван Сушинский из «Тамбова», нападающий из «Зауралья» Андрей Ерофеев.