Жительница садоводства «Выборгский Райисполком» пострадала при пожаре в Парголово

Очередной пожар с пострадавшей произошел рано утром 19 августа в Выборгском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: поселок Парголово, садоводство «Выборгский Райисполком», 1-я аллея, д. 11, поступила на пульт дежурного в 04:45, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в одноэтажном частном доме с мансардой размером 8х10 метров происходило горение по всей площади.

С огнем удалось справиться спустя два часа силами 15 спасателей и трех единиц техники. В результате пожара пострадала женщина, которую госпитализировали в лечебное учреждение.

Андрей Цедрик