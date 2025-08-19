Почта России выпустит марку с изображением Тюмени

Изображение Тюмени появится на почтовой марке из серии «Города трудовой доблести», передает информационный центр Тюменской области. Почта России выпустит марки в обращение 27 августа.

Серия «Города трудовой доблести» призвана увековечить подвиги жителей российских городов в годы Великой Отечественной войны. На марке с Тюменью будет изображен памятник труженикам тыла. Вместе с марками будут выпущены художественные конверты первого дня и изготовлены памятные штемпели, также пройдет церемония гашения и презентация марки.

Ранее совет директоров Банка России принял решение о выпуске в 2027 году новых памятных и инвестиционных монет. К чеканке готовят монеты с изображением Тюмени, они выйдут в серии «Города трудовой доблести».

Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении звания «Город трудовой доблести» Тюмени в мае 2021 года. В Тюмень за годы Великой Отечественной войны было эвакуировано несколько десятков предприятий из европейской части СССР. Среди них было опытно-конструкторское бюро Олега Антонова, выпускавшее бесшумные планеры, предназначенные для разведки и заброски партизан в тыл противника, а также работавшее над созданием «крылатого танка». Помимо этого, во время войны в Тюмень было эвакуировано тело Владимира Ленина. Функции мавзолея временно исполняло здание нынешней Тюменской государственной сельскохозяйственной академии.

Ирина Пичурина