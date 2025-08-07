Центробанк выпустит памятную монету с изображением Тюмени в 2027 году

Совет директоров Банка России принял решение о выпуске в 2027 году новых памятных и инвестиционных монет. К чеканке готовят монеты с изображением Тюмени, сообщили в пресс-службе Банка России.

Миллион монет достоинством 10 руб. с изображением Тюмени выйдет в серии «Города трудовой доблести», деньги будут стальными с латунным гальваническим покрытием.

Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении звания «Город трудовой доблести» Тюмени в мае 2021 года. В Тюмень за годы Великой Отечественной войны было эвакуировано несколько десятков предприятий из европейской части СССР. Среди них было опытно-конструкторское бюро Олега Антонова, выпускавшее бесшумные планеры, предназначенные для разведки и заброски партизан в тыл противника, а также работавшее над созданием «крылатого танка». Помимо этого, во время войны в Тюмень было эвакуировано тело Владимира Ленина. Функции мавзолея временно исполняло здание нынешней Тюменской государственной сельскохозяйственной академии.

В том же году Банк России выпустил в обращение памятные монеты из серии «Город трудовой доблести» номиналом 10 руб., в том числе посвященные Екатеринбургу. На монете изображен фрагмент памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Ирина Пичурина