Новокузнецкий хладокомбинат оказался на грани банкротства

Региональный производитель мороженого Новокузнецкий хладокомбинат (бренды «Маруся» и «Снежный городок») столкнулся с риском банкротства. Совокупный долг компании может превышать 1,2 млрд руб., узнал «Ъ».

Претензии в рамках дела о банкротстве заявили шесть кредиторов: Кузнецкбизнесбанк, ООО «Регент», ООО «Бизнес-Референт», ООО «ПК “Эверест”» и два физических лица — Александр Иванов и Олег Федотов. В конце июля о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве хладокомбината также заявлял Т-Банк, следует из сообщения на портале «Федресурс». Суммы претензий не раскрываются.

По словам партнера по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбины Корягиной, рентабельность производителей мороженого сократилась с 17,7% в 2023 году до 13,75% в январе—марте 2025 года. Госпожа Корягина объясняет кризис в отрасли ужесточением контроля со стороны государства и увеличением импорта из Белоруссии. Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров объясняет ухудшение финансовых показателей в индустрии тем, что производители мороженого сталкиваются с ростом стоимости сырья, расходов по кредитам и дефицитом кадров.

