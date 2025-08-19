В ЛНР 11 человек пострадали из-за природного пожара

В ЛНР пытаются потушить природный пожар на площади 130 га, из-за которого сгорели уже около 100 строений. ЧП произошло в Станично-Луганском районе.

«Обстановка осложняется жаркой и ветреной погодой, — рассказали в МЧС. — Эвакуировано 60 человек... пострадали 11 человек». Подробности о состоянии пострадавших в ведомстве не привели.

Угроза распространения огня сохраняется из-за сильного ветра. В МЧС уточнили, что для защиты соседних СНТ силы «рассредоточены на наиболее сложных участках». Местные коммунальные службы подвозят воду. К тушению привлечены 220 сотрудников МЧС и волонтеров и почти 50 единиц техники.