Splat Global начала поставки зубной пасты в Саудовскую Аравию

Splat Global начала поставки своей продукции в Саудовскую Аравию, рассказали “Ъ” в компании. Семь позиций зубной пасты будут продаваться в крупнейших городах страны через аптечные сети Innova, Orange, IBrand, Al Nahdi, онлайн-площадки Amazon и Snapstore.

В Splat Global рассчитывают, что объем продаж в Саудовской Аравии в следующем году превысит €500 тыс. Продукция позиционируется в среднем ценовом сегменте.

Сейчас на долю экспорта в Splat Global приходится 25% производимой продукции, уточнила замдиректора по развитию бизнеса в Европе и странах Персидского залива компании Вероника Адаева. Продажи здесь, по ее словам, растут быстрее, чем на внутреннем рынке. Компания также ведет работу по выходу на рынки Бразилии и Вьетнама.

Перспективным направлением госпожа Адаева называет ЮАР. По ее словам, в России на долю Splat Global приходится 25% продаж зубных паст, но потребление растет незначительно. Компания видит два направления для развития: международная экспансия и новые товарные категории.

По данным «Нильсен», с июля 2024 по июнь 2025 года розничные продажи товаров для ухода за полостью рта в России выросли на 0,8% год к году в натуральном выражении. Сегмент зубных щеток прибавил 1,9%, но спрос непосредственно на пасту сократился на 4,8%. В денежном выражении рост продаж составил 4,4% и 3,7% соответственно.

Подробности — в материале «Ъ» «Гигиена не знает границ».