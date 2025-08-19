Гигиена не знает границ

Крупный российский производитель зубной пасты Splat Global вышел на рынок Саудовской Аравии. Объем продаж компания рассчитывает довести до €500 тыс. в год. Производители средств гигиены для полости рта развивают экспорт из-за отсутствия предпосылок для органического роста спроса на их продукцию внутри страны. Из-за высоких затрат они могут столкнуться с необходимостью локализовать производство в регионах присутствия.

Splat Global начала поставки своей продукции в Саудовскую Аравию, рассказали “Ъ” в компании. Семь позиций зубной пасты будут продавать в крупнейших городах страны через аптечные сети Innova, Orange, IBrand, Al Nahdi, онлайн-площадки Amazon и Snapstore. В Splat Global рассчитывают, что объем продаж в Саудовской Аравии в следующем году превысит €500 тыс. Продукция позиционируется в среднем ценовом сегменте.

Splat Global основана в 2000 году супругами Евгением Деминым и Еленой Белоус. По данным ЕГРЮЛ, им принадлежит 46% и 43% ООО «Сплат Глобал» соответственно. Небольшими долями владеют Андрей Железнов, Алексей Селиверстов и Александр Злобин. Компания выпускает продукцию под брендами Splat, Biomed, Innova, Iney на фабрике Organic Pharmaceuticals в Новгородской области, бытовую химию BioMio и зубные пасты Biomed — на площадке Capellа в Дзержинске. Производственная мощность Splat Global 10 млн единиц продукции в месяц. В 2024 году выручка «Сплат Глобал» выросла на 13%, до 11,75 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 39,7%, до 459,98 млн руб.

В Splat Global на долю экспорта сейчас приходится 25% производимой продукции, говорит заместитель директора по развитию бизнеса в Европе и странах Персидского залива компании Вероника Адаева. Продажи здесь, по ее словам, растут быстрее чем, чем на внутреннем рынке. Сейчас компания ведет работу по выходу на рынки Бразилии, Вьетнама. Перспективным направлением госпожа Адаева называет ЮАР.

По данным «Нильсен», с июля 2024 по июнь 2025 года розничные продажи товаров для ухода за полостью рта в России выросли на 0,8% год к году в натуральном выражении. Сегмент зубных щеток прибавил 1,9%, но спрос непосредственно на пасту сократился на 4,8%. В денежном выражении рост продаж составил 4,4% и 3,7% соответственно.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский считает, что розничные продажи зубной пасты остаются стабильными, возможности для их увеличения сдерживает отсутствие прироста населения. Рынок, по словам эксперта, разделен между несколькими крупными игроками.

Вероника Адаева говорит, что в России на долю Splat Global приходится 25% продаж зубных паст, но потребление растет незначительно. Компания видит два направления для развития: международная экспансия и новые товарные категории. По словам гендиректора ГК Natura Siberica Анны Молчановой, ее компания планирует расширять ассортимент товаров: новинки пока будут предлагать в России. Но поставки на международные рынки обеспечивают хорошую рентабельность и развитие экспорта рассматривается в перспективе, говорит она.

Петр Бобровский отмечает, что рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии рассматривают многие российские производители гигиенических товаров. Речь идет о дружественных странах, с некоторыми из них в ЕАЭС действуют соглашения о беспошлинной торговле, говорит он. В Splat Global отмечают, что рынок средств по уходу за полостью рта Саудовской Аравии оценивается в $458 млн и растет в среднем на 4,5% в год.

Но господин Бобровский предупреждает, что выход на новые рынки — затратный процесс. Компании должны вкладываться в продвижение, стандартизировать продукцию, получать разрешительную документацию. Вероника Адаева говорит, что для снижения издержек Splat Global рассматривает возможность локализации производства в ключевых регионах. Это частично решит проблему логистики и влияния на цену таможенных пошлин. Альтернативным вариантом для увеличения оборотов бизнеса внутри страны Петр Бобровский считает поиск новых каналов сбыта — например, поставку гигиенических наборов в гостиницы. «Раньше практически все они были импортными»,— говорит он.

Александра Мерцалова