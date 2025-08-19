Средний индекс клиентского сервиса в дилерских центрах Татарстана вырос с 4,1 балла в июне 2025 года до 4,3 балла в июле 2025 года по пятибалльной шкале. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил руководитель группы ПФО Авто.ру Рустам Гатауллин.

В Татарстане индекс клиентского сервиса автосалонов вырос в июле

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Индекс клиентского сервиса рассчитывается на основе оценок покупателей, которые через пуш-уведомления или телефонные опросы оценивают профессионализм консультантов, оперативность предоставления информации и общее впечатление от посещения салона.

«Увеличение ИКС свидетельствует о том, что дилеры стали больше внимания уделять клиентскому сервису как инструменту привлечения и удержания», — объясняет Рустам Гатауллин. По его словам, в условиях ориентированного на покупателя рынка качество обслуживания становится ключевым конкурентным преимуществом.

Отмечается, что с начала 2025 года количество пользователей по всей стране, оставивших оценки автосалонам, выросло на 17%.

Ранее сообщалось, что продажи подержанных машин за июль 2025 года увеличились на 21,4%.

Анар Зейналов