Экс-сенатор Борис Шпигель и его супруга задолжали более 17,1 млрд руб.

Бывший член Совета федерации Борис Шпигель и его супруга Евгения имеют неоплаченную задолженность на сумму свыше 17,1 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы судебных приставов. Из этой суммы только порядка 900 млн руб. являются взысканиями за коммунальные платежи, штрафы и налоги. Основная часть долга относится к взысканию по иску Генпрокуратуры РФ.

Согласно материалам приставов, Евгения Шпигель должна 202,6 млн руб. «по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц». Также — 149,7 млн руб. по решению суда, как по «дополнительному виду наказания» и около 1 млн руб. по коммунальным долгам. Ее супруг должен 449,7 млн руб. по решению суда как по «дополнительному виду наказания», 400 тыс. руб. в качестве «процессуальных издержек в доход государства», а также 370,5 тыс. руб. – долгов по ЖКХ.

Приводится информация о долге в размере 71 млн руб. дочери экс-сенатора Светланы Шпигель. Эта сумма включает в себя долг по решению суда 66,9 млн руб. и проценты в связи с несвоевременным погашением.

Бывший главы фармацевтической компании «Биотэк» и экс-сенатор Борис Шпигель в январе 2024 году решением Измайловского районного суда Москвы был приговорен к 11 годам колонии строго режима. Суд признал его виновным в даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в 2019–2020 годах на сумму более 30 млн руб. бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву за заключение с его фирмами выгодных контрактов на поставку медикаментов. Позднее Борис Шпигель был освобожден от отбывания наказания в колонии по состоянию здоровья. Кроме того, Октябрьский районный суд Пензы взыскал по антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Ивана Белозерцева, супругов Шпигель, компании «Биотэк», а также директора ОАО «Фармация» (компания управляла аптечным бизнесом группы компаний «Биотэк») Антона Колоскова 8,2 млрд руб. в доход государства.

Дочь Бориса Шпигеля в 2021 году получила от «Биотэка» около 57 млн руб. дивидендов и 10 млн руб. в качестве материальной помощи. Суд признал эти выплаты незаконными, так как компания «обладала признаками несостоятельности», имея неисполненные обязательства перед банком «Санкт-Петербург». В настоящее время в отношении Светланы Шпигель начата процедура банкротства. С таким требованием выступила одна из структур «Биотэка» — «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк"». Суд включил в реестр требований кредиторов долг в размере около 67 млн руб.