В Госдуме напомнили о повышении зарплат для некоторых бюджетников с октября

В середине осени планируется очередная корректировка окладов для некоторых категорий бюджетников, заявил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»). Он напомнил, что в августе правительство говорило о планах проиндексировать на 7,6% зарплату отдельных бюджетников.

По словам господина Говырина, повышение затронет в том числе персонал в сфере здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, научных и архивных учреждений. Индексация затронет и гражданский персонал, «проходящий службу в воинских частях», а также «иных структурах, в которых предусмотрена военная или приравненная к ней служба», уточнил депутат.

Зарплаты повысят с 1 октября. Повышение не касается работников региональных и муниципальных учреждений. Власти говорили, что на индексацию зарплат в бюджете до 2027 года предусмотрено 30,8 млрд руб. Минфин называл это «выполнением первоочередных социальных обязательств».