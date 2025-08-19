Продажи подержанных машин за июль увеличились на 21,4%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в июле в месячном выражении выросли на 21,4%, до 567,2 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Впервые с января зафиксирован рост и в годовом выражении: на 3,8%. В целом июль показал рекордные для вторичного рынка результаты за последние девять месяцев.

Лидерство на вторичном рынке сохраняет Lada: в июле продажи бренда выросли на 4,6% год к году, до 139,17 тыс. штук. На втором месте — японская Toyota, реализация которой увеличилась на 4,3%, до 58,42 тыс. штук. Замыкает топ-3 южнокорейская KIA с 33,1 тыс. проданных автомобилей с пробегом, что на 1,8% выше результатов июля прошлого года. Следом идут Hyundai и Nissan: первый нарастил продажи на 2,6%, до 31,68 тыс. штук, второй — сократил на 3,2%, до 24,99 тыс. штук. Самыми популярными моделями на рынке машин с пробегом в июле остаются Lada 2114, Hyundai Solaris и KIA Rio.

По оценке «Рольфа», с января машины с пробегом в среднем подешевели на 5–7%, а по данным Fresh — на 8–10%. По данным «Авито», средняя стоимость машин с пробегом в июле снизилась относительно января текущего года на 3,6%. Наиболее заметно на платформе подешевели машины марок Chevrolet (на 6,5%), Ford (на 4,4%), Nissan (на 4,4%), Lada (на 4,1%) и Kia (на 4%). Среди моделей сильнее всего в цене потеряли Renault Logan (на 10,9%), Hyundai Solaris (на 6,7%), Lada Kalina (на 6,7%), Chevrolet Niva (на 5,9%) и Ford Focus (на 5,6%).

Средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля, согласно «Автостату», по итогам первого полугодия снизилась на 3%, до 1,14 млн руб. Большинство опрошенных “Ъ” экспертов и дилеров прогнозируют дальнейший рост продаж машин с пробегом в августе относительно июля.

Подробности — в материале «Ъ» «Пробег набирает скорость».