Иркутскому клубу разрешили участвовать в Кубке России по хоккею с мячом

Федерация хоккея с мячом России внесла изменения в расписание первого раунда Кубка России 2025 года. В число участников включена иркутская «Байкал-Энергия», которая в этом сезоне будет выступать не в Суперлиге, а в Высшей лиге.

Решение, касающееся Кубка России, было принято 18 августа дирекцией по организации и проведению соревнований после рассмотрения обязательств, которые взял на себя иркутский клуб. В результате «Байкал-Энергию» заявили седьмой командой в группу «Восток».

На «Востоке» также изменили сроки проведения кругового турнира. Если ранее планировалось, что первые матчи состоятся 6 сентября, то после увеличения числа участников старт соревнований в Кемерове перенесен на 3 сентября. В этот день «Байкал-Энергия» встретится с новосибирским «Сибсельмашем», а местный «Кузбасс» сыграет с абаканскими «Саянами».

