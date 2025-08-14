Сибирские команды примут участие в Кубке России по хоккею с мячом

Федерация хоккея с мячом России утвердила календарь Кубка страны 2025 года. Матчи первого этапа стартуют 6 сентября в Ульяновске и Кемерове.

В столице Кемеровской области путевки в плей-офф разыграют команды группы «Восток». В нее вошли все сибирские клубы Суперлиги (местный «Кузбасс», красноярский «Енисей», новосибирский «Сибсельмаш» и абаканские «Саяны»), а также «СКА-Нефтяник» из Хабаровска и местный «Кузбасс-2».

Согласно регламенту турнира, в плей-офф выйдут первые четыре команды по итогам кругового турнира. Главный приз они разыграют в Москве с 30 сентября по 6 октября.

Валерий Лавский